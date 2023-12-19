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Мишустин: Россия готова оказать помощь Китаю в ликвидации последствий землетрясения
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил премьеру Госсовета КНР Ли Цяну соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в двух китайских провинциях. Он добавил, что Россия при необходимости готова оказать помощь в ликвидации последствий стихии.
«Хотел бы выразить Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу Вас передать слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим», — сказал глава российского Кабмина.
Он отметил, что по решению Президента Владимира Путина Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий происшествия по линии МЧС, если это потребуется.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня ночью на северо-западе Китая. Погибли более ста человек. Ранее российский Президент направил Председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями.
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