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В Китае произошло сильное землетрясение, более 100 человек погибли
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня ночью на севере-западе Китая в автономном округе провинции Ганьсу. ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает о 116 жертвах.
Отмечается,что сейчас в зоне бедствия развернуты масштабные спасательные работы, в которых участвуют свыше 1,5 тыс. спасателей.
Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что эпицентр находился в 5 км от границы между двумя северо-западными провинциями, указав, что сильные толчки ощущались во многих частях провинции Цинхай. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый – наивысший.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.
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