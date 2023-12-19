В Китае произошло сильное землетрясение, более 100 человек погибли

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня ночью на севере-западе Китая в автономном округе провинции Ганьсу. ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает о 116 жертвах.

Отмечается,что сейчас в зоне бедствия развернуты масштабные спасательные работы, в которых участвуют свыше 1,5 тыс. спасателей.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что эпицентр находился в 5 км от границы между двумя северо-западными провинциями, указав, что сильные толчки ощущались во многих частях провинции Цинхай. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый – наивысший.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.