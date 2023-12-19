news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Китае
Скопировать ссылку
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину из-за трагедии в провинциях Ганьсу и Цинхай. При землетрясении здесь погибли более 100 человек.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2