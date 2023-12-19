Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Китае

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину из-за трагедии в провинциях Ганьсу и Цинхай. При землетрясении здесь погибли более 100 человек.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.