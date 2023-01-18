Мишустин поручил ежедневно восполнять военную технику для решения задач СВО

Важно в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и в ежедневном режиме восполнять вооружение, которое задействуется для решения задач спецоперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники и других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач», – подчеркнул он на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Также премьер призвал сохранить рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности и постоянно улучшать ее качественные характеристики, сообщает пресс-служба Кабмина. «Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме», – подчеркнул Мишустин.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале объявил президент Владимир Путин.