Мишустин рассказал о мерах поддержки российского бизнеса

Российскому бизнесу будет оказан ряд мер поддержки. О них рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства страны, сообщает Telegram-канал кабинета.

В частности, начиная с 10 марта будет введен мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он будет действовать до 31 декабря текущего года — за исключением случаев, где присутствуют риски для жизни и здоровья граждан.

Программа «ФОТ 3.0» окажется продлена. Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых Правительство РФ дополнительно направит более 6 млрд рублей. Это должно позволить бизнесу выполнять обязательства по выплате заработной платы, арендных и коммунальных платежей.

Кроме того, программа компенсации МСП за использование Системы быстрых платежей будет продлена на полгода. По поручению главы государства на эти цели выделят 500 млн рублей. С помощью субсидий предприятиям в полном объеме возместят комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь посредством этого сервиса.

Помимо этого, Правительство и регионы смогут принимать решения о продлении сроков уплаты налогов. Новый порядок «будет действовать в течение всего 2023 года», уточнил Михаил Мишустин.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.