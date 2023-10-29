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Мишустин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в телеграм-канале Правительства.
«Круглосуточно сотни тысяч машин осуществляют доставку различных грузов. Благодаря вам каждый день россияне отправляются на работу, преодолевают расстояния в мегаполисах и небольших городах», — сказал премьер.
Он отметил, что данная отрасль играет важную роль в транспортной системе страны и находится в центре внимания Кабмина. Благодаря национальным проектам и государственным программам в регионах обновляются автобусные, троллейбусные и трамвайные парки, подвижной состав, строятся зарядные станции, модернизируется остановочное пространство, а также активно внедряются цифровые платформы по управлению общественным транспортом.
«Все это позволяет улучшать инвестиционную привлекательность регионов, доступность районов, повышать культуру услуг», — заключил Мишустин.
Ранее работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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