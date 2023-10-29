Мишустин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в телеграм-канале Правительства.

«Круглосуточно сотни тысяч машин осуществляют доставку различных грузов. Благодаря вам каждый день россияне отправляются на работу, преодолевают расстояния в мегаполисах и небольших городах», — сказал премьер.

Он отметил, что данная отрасль играет важную роль в транспортной системе страны и находится в центре внимания Кабмина. Благодаря национальным проектам и государственным программам в регионах обновляются автобусные, троллейбусные и трамвайные парки, подвижной состав, строятся зарядные станции, модернизируется остановочное пространство, а также активно внедряются цифровые платформы по управлению общественным транспортом.

«Все это позволяет улучшать инвестиционную привлекательность регионов, доступность районов, повышать культуру услуг», — заключил Мишустин.

Ранее работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.