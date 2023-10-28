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Минниханов поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Завтра, 29 октября, свой профессиональный праздник отмечают представители самых разных профессий: водители, ремонтники, инженеры, конструкторы, работники профильных предприятий и организаций, – сказал Минниханов. – Это очень важная отрасль. Искренне поздравляю всех с этим праздником».
По его словам, за девять месяцев 2023 года транспортные предприятия республики перевезли более 291 млн человек, порядка 160 млн тонно-километров грузов.
Раис отметил, что перед отраслью сегодня стоят важнейшие задачи, в числе которых внедрение новых логистических маршрутов, обеспечение эффективности и безопасности перевозок, высокой культуры обслуживания.
В этом году в Татарстане реализуется большая программа по приобретению более 400 автобусов, добавил Минниханов.
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