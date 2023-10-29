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Общество 29 октября 2023 10:48

Путин поздравил водителей автомобилей и общественного транспорта

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Путин поздравил водителей автомобилей и общественного транспорта
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что от компетентности и квалификации работников этой сферы, их любви к своей профессии зависит не только бесперебойное сообщением между городами и регионами России, но и развитие отечественных экономики, сельского хозяйства, промышленности, а также в целом качество жизни людей.

«Отмечу, сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры», — говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что благодаря государственным программам и национальным проектам по всей стране идет обновление общественного транспорта, внедряются передовые экологические стандарты и цифровые технологии. Повышается безопасность перевозок и их объем.

#национальные проекты #нацпроекты #Владимир Путин #Транспорт
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