Путин поздравил водителей автомобилей и общественного транспорта

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что от компетентности и квалификации работников этой сферы, их любви к своей профессии зависит не только бесперебойное сообщением между городами и регионами России, но и развитие отечественных экономики, сельского хозяйства, промышленности, а также в целом качество жизни людей.

«Отмечу, сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры», — говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что благодаря государственным программам и национальным проектам по всей стране идет обновление общественного транспорта, внедряются передовые экологические стандарты и цифровые технологии. Повышается безопасность перевозок и их объем.