Мишустин поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества. Телеграмма была опубликована на сайте правительства России.

Политик подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России.

«Этот праздник объединяет… волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимоть нашего государства, заботится о его процветании и благополучии», - пишет Мишустин в телеграмме.

Он также пожелал Раису РТ дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего Минниханову и всем его близким.

Ранее Минниханова поздравил с Днем защитника Отечества и Президент России Владимир Путин.

О том, что сказал сам Минниханов, поздравляя жителей Татарстана с этим праздников – читайте у «Татар-Информа».