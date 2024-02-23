Путин поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества. Телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля.

«Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, бессмертными подвигами многих поколений предков, которые на полях сражений отстаивали свободу и независимость Родины», — отмечает глава государства.

Он подчеркнул, что в этот важный для страны праздник народы России чествуют мужественных и сильных духом людей.

«Тех, кто достойно продолжает эти ратные патриотические традиции, сохраняет приверженность таким незыблемым ценностям, как верность Отчизне, долгу и армейскому братству», — отметил Путин.

Российский лидер также пожелал Раису Татарстана здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее Минниханов также поздравил с Днем защитиника Отечества всех жителей Татарстана, подчеркнув, что основа этого праздника — патриотизм и единство народа.