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Ру Тат
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Промышленность
25 февраля 2022  19:58

Мишустин поручил мониторить цены на социально значимые продукты

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Во всех сегментах продовольственного рынка должен быть организован мониторинг цен на продукты, особенно на социально значимые. Об этом Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации. 

«Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи продовольственной безопасности, самообеспечению, – рассказал глава Кабмина. – И, конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты».

Он также отметил, что в текущих условиях нужно «сохранить стабильность промышленного производства во всех отраслях». 

Мишустин обратил внимание на то, что производства РФ демонстрируют неплохие показатели, но необходимо продолжать развивать и модернизировать их.

После того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе, многие страны начали обсуждать возможность введения новых антироссийских санкций. Сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал самый крупный в истории пакет санкций против России.  

 

#Михаил Мишустин #производство
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