Мишустин пообещал продумать идею QR-кодов для переболевших Covid-19 в легкой форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал продумать идею предоставления QR-кодов жителям России, которые переболели коронавирусом Covid-19 в легкой форме, но не прививались и не обращались в больницы.

Таким образом Председатель Правительства ответил на соответствующее предложение губернатора Амурской области Василия Орлова, прозвучавшее на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом, передает ТАСС.

Глава дальневосточного региона заметил, что многие россияне переболели коронавирусом в легкой форме и имеют высокий титр антител, но из-за отсутствия прививок и необращения в медицинские учреждения не могут получить QR-коды. Он призвал разработать на федеральном уровне порядок предоставления кодов таким гражданам через портал госуслуг.

Выслушав эту и другие инициативы руководителя Амурской области, Премьер заверил: «Эти предложения мы продумаем».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство России обсуждает идею введения QR-кодов по уровню антител. В стране сейчас продолжается масштабная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию.