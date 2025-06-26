В проекты ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане привлекут более 15 млрд инвестиций

Фото: Телеграм-канал Правительства России

В Татарстане создадут новую особую экономическую зону промышленно-производственного типа под названием «Зеленая долина». Суммарный объем инвестиций в проекты превысит 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Телеграм-канале Правительства России.

ОЭЗ будет расположена в Заинском районе и станет площадкой для реализации шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий.

На территории ОЭЗ планируется запуск производств по выпуску льняного волокна, сорбентов, биоудобрений, хелатных форм биогенных элементов, а также по переработке лубяных культур. Эти направления признаны перспективными для развития агропромышленного комплекса и экологически ориентированного бизнеса.

Ожидается, что благодаря запуску предприятий будет создано более 440 новых рабочих мест.

Создание особой экономической зоны предполагает особые условия ведения бизнеса – инвесторы смогут воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, что повысит привлекательность региона для вложений и ускорит технологическое развитие биотехнологического сектора.

Ранее «Татар-информ» писал, что в 2025 году исполняется 20 лет с момента запуска механизма особых экономических зон. За два десятилетия, по словам заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, ОЭЗ стали важнейшими центрами притяжения инвестиций и точками роста для регионов. В этих зонах успешно реализуются проекты в промышленности, науке, логистике и туризме. Он также отметил, что развитие ОЭЗ играет значимую роль в достижении стратегических целей, обозначенных Президентом России.

Создание ОЭЗ соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».