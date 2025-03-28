В Татарстане хотят построить новую ОЭЗ «Зеленая долина»

К 2027 году в Татарстане планируют построить инфраструктуру новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина». На эти цели выделят 2,5 млрд рублей следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Принять к сведению обязательства правительства РТ об осуществлении в период до 2027 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — написано в постановлении.

Судя по документу, все деньги на работы выделят из бюджета республики.

Также в рамках этой зоны, по данным Минэкономразвития, хотят организовать биотехнологический кластер, который будет опираться на глубокую переработку лубяного зерна. В список вошли шесть проектов по переработке агрокультур, производству биоудобрений, длинного и короткого льняного волокна, сорбентов, биологически активных добавок, пишут «Известия».