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Общество 28 марта 2025 20:52

В Татарстане хотят построить новую ОЭЗ «Зеленая долина»

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К 2027 году в Татарстане планируют построить инфраструктуру новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина». На эти цели выделят 2,5 млрд рублей следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Принять к сведению обязательства правительства РТ об осуществлении в период до 2027 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — написано в постановлении.

Судя по документу, все деньги на работы выделят из бюджета республики.

Также в рамках этой зоны, по данным Минэкономразвития, хотят организовать биотехнологический кластер, который будет опираться на глубокую переработку лубяного зерна. В список вошли шесть проектов по переработке агрокультур, производству биоудобрений, длинного и короткого льняного волокна, сорбентов, биологически активных добавок, пишут «Известия».

#оэз #Татарстан #Строительство
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