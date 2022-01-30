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Культура
30 января 2022  20:20

Мишустин: Отечественное кино невозможно представить без обаятельных героев Куравлева

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева. О смерти актера стало известно сегодня утром. 

«Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли — его редкий комедийный талант и мастерство импровизации», — сказал Премьер.

Он отметил, что ленты с участием Куравлева многие годы создавали особую атмосферу праздника, с ними россияне встречали Новый год. Каждая творческая работа актера пользовалась большой популярностью и дарила радость. 

«И сегодня они являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать», — цитирует главу Кабмина его пресс-служба.

Ранее соболезнования родным и близким Куравлева принес Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

#Михаил Мишустин
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