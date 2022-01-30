Мишустин: Отечественное кино невозможно представить без обаятельных героев Куравлева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева. О смерти актера стало известно сегодня утром.

«Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли — его редкий комедийный талант и мастерство импровизации», — сказал Премьер.

Он отметил, что ленты с участием Куравлева многие годы создавали особую атмосферу праздника, с ними россияне встречали Новый год. Каждая творческая работа актера пользовалась большой популярностью и дарила радость.

«И сегодня они являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать», — цитирует главу Кабмина его пресс-служба.

Ранее соболезнования родным и близким Куравлева принес Президент Беларуси Александр Лукашенко.