Умер актер Леонид Куравлев

На 86-м году скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Об этом со ссылкой на его сына сообщает РИА Новости.

С начала месяца актер проходил лечение от пневмонии в больнице №40 в Коммунарке. Тесты на коронавирус, сданные им 6-го и 9-го числа, показали отрицательный результат. В то же время у больного отмечалась повышенная температура, а сатурация держалась на показателе 89,6%.

Позднее ему была проведена гастростомия — операция на желудке.

Советский и российский актер, Куравлев запомнился зрителям по ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».