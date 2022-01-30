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Культура
30 января 2022  18:44

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом сообщает ТАСС. 

«Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер — классик советского и российского кинематографа», — сказал глава государства. 

По его словам, Куравлев всю жизнь посвятил служению искусству и стал примером высокого мастерства и преданности профессии.

«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов», — сказано в телеграмме.

О смерти 85-летнего народного артиста стало известно сегодня. Сообщалось, что Леонид Куравлев будет похоронен в родственном захоронении, расположенном на Троекуровском кладбище в Москве.

 

#Александр Лукашенко
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