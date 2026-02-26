Мишустин оценил значение народной программы «Единой России» в выступлении перед Госдумой

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

В решении задач, стоящих перед Правительством страны, помогает народная программа партии «Единая Россия». Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

«Спасибо [председателю партии] Дмитрию Анатольевичу Медведеву за идею этой программы. Конечно, хочу поблагодарить членов вашей фракции за системную поддержку Правительства. Все комитеты Госдумы, с которыми мы работали, в том числе, конечно, в первую очередь я говорю о «Единой России», конструктивно находят возможности обеспечения народной программы, инициатив, которые исходят от граждан. Ежегодно растут ассигнования на программу. Президент [РФ Владимир Путин] всегда обращает внимание на дополнения в наши стратегические программные документы, исходя из реальной картины на местах. И в «Единой России» детально прорабатываются инициативы, проводится честная экспертиза и качественная обратная связь от людей и бизнеса», – отметил Премьер.

Глава Правительства перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан, многие из которых предусмотрены народной программой «Единой России» и законодательно поддержаны партией.

В частности, адресную помощь получают семьи с детьми, имеющие низкие доходы (им предоставляется единое пособие), вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируются материнский капитал и социальные пособия, действуют законы, устанавливающие дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Увеличены пособия по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей научных организаций. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет. По поручению Президента с 1 января увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которые работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка: с 50 тыс. до 1 млн рублей.

С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, начнет действовать система ежегодной семейной выплаты. По предварительным оценкам, этим механизмом смогут воспользоваться более 4 млн семей. «Прием заявлений начнется уже в июне этого года», –уточнил Мишустин.

По инициативе «Единой России» проиндексирован минимальный размер оплаты труда (до 27 тыс. рублей), это затронуло 4,5 млн человек. Страховые пенсии с учетом инфляции повышены на 9,5%, возобновлена индексация пенсий для работающих граждан. Обучение и переобучение с государственной поддержкой в 2025 году прошли 120 тыс. человек – такую возможность обеспечивает принятый за счет голосов «ЕР» закон о занятости.

«Вся политика государства выстраивается вокруг интересов российских семей. Такая развитая система поддержки позволяет обеспечить людям гарантии, что в любой жизненной ситуации они не останутся один на один со своими проблемами», – выразил уверенность Премьер-министр.

В стране сформирована целостная система помощи военнослужащим и их близким: при непосредственной поддержке «Единой России» принято свыше 150 законов в этой сфере. Модернизируются госпитали для ветеранов войн. В любом из 12 центров Социального фонда РФ участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. Им компенсируются расходы на проезд до места заседания врачебно-консультационной комиссии и обратно.

За военными и добровольцами сохраняются их рабочие места на весь период прохождения службы. Созданы условия, чтобы ветераны СВО могли попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию. Тысячи участников спецоперации и членов их семьи уже прошли такое обучение, добавил он. По словам Мишустина, эта поддержка, разумеется, не ограничится Годом защитника Отечества и будет продолжена.

В 2025 году открылись 80 новых школ, многие из них – в сельской местности. Теперь еще 67 тыс. учеников ходят на уроки в оборудованные всем необходимым классы. Проект по капитальному ремонту и строительству учреждений образования «Единая Россия» реализует вместе с Министерством просвещения РФ.

По всей стране, акцентировал глава кабинета, модернизируют музеи, театры, школы искусств, библиотеки, спортивную инфраструктуру. «Мы помогаем тем, кто хочет приехать трудиться в такие места. Организация на селе земских программ – теперь они действуют не только для врачей, фельдшеров, учителей, но и для работников культуры и для тренеров», – отметил он.

Помимо прочего, активно обновляется парк общественного транспорта. При федеральной поддержке в регионах было закуплено примерно 5 тыс. автобусов, трамваев и другой техники.

За год благоустроено 7,5 тыс. общественных пространств и территорий вокруг домов. Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» «ЕР» каждый год проводит вместе с Минстроем. На всероссийском голосовании по благоустройству свое мнение высказали миллионы людей.

По инициативе «Единой России» также реализовано более 100 новых инициатив Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – победители получили гранты на 25 млрд рублей.

Подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты. Правительство выделит на реализацию предусмотренных новеллой мер 5 млрд рублей. Поручение взять программу модернизации почтовых отделений на особый контроль дал ранее председатель партии Дмитрий Медведев.

Правительство также донастраивает систему профессионального образования для ликвидации кадрового дефицита. В свою очередь, «Единая Россия» обеспечила законодательные решения по целевой подготовке. Сформирован прогноз кадровой потребности по каждой из отраслей. По самым востребованным специальностям, необходимым для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будет увеличиваться количество бюджетных мест, подчеркнул Мишустин.

Наряду с этим ведется строительство университетских кампусов мирового уровня. «Уже десятки их работают, и учебные корпуса, поточные аудитории, библиотеки уже на сегодняшний день эксплуатируются. Ну и, конечно, нужно сказать несколько слов о общежитиях – комфортных, современных. Это серьезное подспорье студентам, которые приезжают учиться. Совсем недавно такие пространства мы открывали в кампусах в Калининграде, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске», – перечиислил докладчик.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев задал Михаилу Мишустину вопрос о достаточности лекарственного обеспечения. Тот ответил, что на сегодняшний день в РФ отсутствует дефицит жизненно необходимых лекарственных препаратов, выпуск отечественных препаратов растет, развивается научная и технологическая база, продолжается расширение высокотехнологичной медицинской помощи – в 2025 году ее получили около 270 тыс. пациентов.

«Идет ряд клинических испытаний препаратов, не имеющих зарубежных аналогов. Их 14, еще 23 – медицинских изделия. Планируем увидеть их в промышленной эксплуатации в 2027 году. Зарегистрировали вакцины для разных форм рака. Планируется включить их в программу госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи», – поделился данными Премьер.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что «Единой России» вместе с Правительством предстоит воплотить новую народную программу партии в конкретные решения «на благо людей».

«В центре внимания были и будут выполнение социальных обязательств, развитие экономики, качество жизни людей, обеспечение обороны и безопасности. Ключевая задача сегодня. И, конечно же, поддержка и участников СВО, и их семей», – представил свое видение перспектив единоросс.