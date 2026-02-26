Фаррахов рассказал о встрече депутатов ГД от Татарстана с представителями Правительства

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты Государственной Думы РФ от Татарстана встретились с представителями Правительства России в рамках подготовки к отчету Премьер-министра страны Михаила Мишустина перед нижней палатой парламента. Об этом рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя выступление главы кабинета, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Депутаты от Татарстана тоже провели встречу, цель которой - решение тех вопросов, которые ставят наши избиратели», – заметил парламентарий, добавив, что всего в адрес Правительства РФ депутаты направили 12 тыс. вопросов.

Айрат Фаррахов счел доклад Михаила Мишустина очень полным и обстоятельным. «Самые острые вопросы, которые ставят сегодня наши граждане, – это вопросы, связанные с коммунальной сферой, с жилищно-коммунальным хозяйством, вопросы здравоохранения, образования, нехватки врачей. Все эти вопросы были отражены в докладе Председателя Правительства», – отметил депутат.

При этом, на его взгляд, Правительству следует усилить работу по некоторым направлениям. Вместе с тем он сделал акцент на том, что члены кабинета слышат предложения и эффективно реагируют на них.

«Все отмечали, что исполнительная и законодательная власть как никогда работают совместно, эффективно, быстро, <...> чтобы своевременно принимать необходимые федеральные законы. Эти законы нужны для того, чтобы помогать экономике, помогать участникам специальной военной операции», – пояснил он.

Народную программу «Единой России» Айрат Фаррахов назвал важнейшим документом партии. «Принятие этого документа упорядочило исполнение не только наказов, но и оно стало главным для исполнительной власти», – убежден он.

На примере Татарстана парламентарий объяснил, как работает народная программа. «Когда мы шли на выборы, у нас были определенные наказы, более 5 тыс. Все эти наказы депутатами Государственной Думы на сегодняшний день выполнены», – заверил он.

«Эта народная программа <...> сейчас завершается, и впереди большая предвыборная кампания. И я абсолютно уверен, что наказы в новую народную программу будут основой для того, чтобы следующая Государственная Дума могла их максимально эффективно реализовать», – подытожил депутат от Татарстана.