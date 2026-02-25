Мишустин: Мощные центры промробототехники созданы в семи регионах, включая Татарстан

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

В семи регионах России, включая Республику Татарстан, созданы мощные центры промышленной робототехники, работа которых направлена на внедрение автоматизации в станкостроение. Об этом рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Государственной Думой.

«В станкостроении – базовой отрасли для всех производств – особый акцент делаем на автоматизацию. Для разработки и внедрения таких решений сформированы мощные центры промышленной робототехники в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях», – заявил глава Правительства страны (цитата по ТАСС).

По словам Мишустина, сославшегося на оценки экспертов, в результате число промышленных роботов в России увеличилось более чем в полтора раза. При этом доля отечественных станков и инструментов в стране «составила треть от их общего количества».

Премьер также заметил, что становление современных секторов невозможно без сильной радиоэлектронной отрасли, а наращивание мощностей в промышленности требует дополнительных энергоресурсов. Строительство и модернизация свыше 30 объектов генерации дали дополнительно более одного ГВт.