Мишустин: 670 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2023 году

670 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия с помощью материнского капитала. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство последовательно расширяет использование маткапитала, чтобы он был полезен большему числу граждан. Мы стремимся сделать получение поддержки простым, удобным и быстрым на основании только одного заявления или автоматически», — сказал глава Правительства РФ.

Он также добавил, что по поручению главы государства Владимира Путина в Правительстве РФ продолжили внедрять механизмы социального казанчейства. В такой формат переведено уже 42 меры соцзащиты, и почти 23 млн человек могут ими воспользоваться.

Еще правительство, по словам Мишустина, уделяет пристальное внимание вопросам защиты материнства и детства, а также помощи семьям с детьми. По поручению Президента развивается целостная система поддержки – с момента беременности женщины, рождения ребенка и на всех этапах его взросления, до 17 лет.