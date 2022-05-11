Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина из Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность руководителя Росстата заместителя министра экономического развития Сергея Галкина. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Сергей Галкин родился в 1984 году, окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. С 2010 по 2016 год работал аналитиком в компании «ВТБ Капитал».

В 2017 году перешел на работу в Минэкономразвития на должность советника. Вскоре он возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций ведомства, а с ноября 2018-го на посту заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития.

Накануне, 10 мая, пять губернаторов решили покинуть свои посты. Временно исполняющих обязанности глав регионов назначил Президент РФ Владимир Путин. Место решившего не выдвигаться на новый срок руководителя Рязанской области Николая Любимова занял глава Росстата Павел Малков.