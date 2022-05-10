Путин назначил врио глав Марий Эл, Рязанской, Кировской, Саратовской и Томской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Марий Эл, Рязанской, Кировской, Саратовской и Томской областей. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Врио руководителя Марий Эл стал Юрий Зайцев, губернатора Рязанской области — Павел Малков (возглавлял Росстат), Кировской — Александр Соколов, Саратовской — Роман Бусаргин, Томской — Владимир Мазур.

«До этого с каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Владимир Путин провел рабочие встречи», — говорится в сообщении.

Ранее днем стало известно, что руководители пяти регионов России решили покинуть свой пост.