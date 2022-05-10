Пять российских губернаторов решили покинуть свои посты

Руководители пяти регионов России решили покинуть свой пост. Так, глава Марий Эл Александр Евстифеев в своем телеграм-канале написал, что решил оставить свою должность «в связи с истечением срока полномочий».

«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку», — сказал Евстифеев. Он поблагодарил главу государства за оказанное доверие и неоценимую заботу о республике, а жителей региона — «за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет».

Аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — написал в своем телеграмм-канале он.

Также на следующий срок не будет выдвигаться губернатор Рязанской области Николай Любимов. На своей странице во «ВКонтакте» он написал: «Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок».

Пост главы региона покидает и губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он оставил обращение на сайте администрации, в котором отметил, что 17 марта исполнилось 10 лет с начала губернаторства. «Я оставляю пост губернатора <...> И конечно, нужно давать дорогу молодым», — сказано в сообщении.

Ровно после такого же срока губернаторства решил уйти в отставку и руководитель Саратовской области Валерий Радаев.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — приводятся слова Радаева в телеграм-канале.

Он поблагодарил жителей региона за совместную работу и поддержку, Президента страны Владимира Владимировича Путина — за оказанное доверие.