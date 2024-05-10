Мишустин: К концу года все федеральные меры поддержки будут предоставляться автоматически

К концу 2024 года все федеральные меры поддержки будут предоставляться автоматически — «без сбора документов и справок». Об этом и. о. Премьер-министра России Михаил Мишустин сказал на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост Председателя Правительства, передает ТАСС.

Он напомнил, что уже несколько лет маткапитал предоставляется по факту рождения ребенка, без сбора документов и личного участия родителей — это стало возможным благодаря внедрению механизма социального казначейства, который подразумевает автоматическое предоставление помощи государства или ее получение на основе одного заявления.

«В этот формат перевели около 40 федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. Со следующего сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот», — рассказал Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что и. о. Премьера назвал ключевые приоритеты работы Правительства РФ на шесть лет. Сегодня перед выступлением в Госдуме Михаил Мишустин встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным.