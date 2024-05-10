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Мишустин назвал ключевые приоритеты работы Правительства на шесть лет
В основу работу Правительства в следующие шесть лет должно лечь послание Президента России Федеральному собранию. Таким мнением на рассмотрении в Госдуме кандидатуры будущего Премьер-министра РФ заявил исполняющий обязанности председателя Правительства Михаил Мишустин.
«Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать», — приводит его слова ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что работа должна проводиться совместно с Совфедом, Центробанком, руководством субъектов Федерации и институтами развития. Также к участию в ней необходимо привлечь общественные организации.
И.о. Премьер-министра России перечислил основные направления, на которых необходимо сосредоточиться новому составу Кабмина. Всего их шесть — укрепление экономики, достижение технологического суверенитета, цифровая трансформация, поддержка семей с детьми и народосбережение, работа над повышением благосостояния населения. Заключительная цель — сбалансированность в развитии субъектов и инфраструктуры.э
Напомним, что кандидатура Михаила Мишустина внесена на рассмотрение в Госдуму Президентом России Владимиром Путиным. Сегодня глава государства провел встречу с исполняющим обязанности Премьера и выразил ему свою поддержку. Исходя из слов Путина, после процедуры в парламенте должна состояться еще одна беседа, на которой будут обсуждаться предложения Мишустина относительно дальнейшей работы Кабмина.
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