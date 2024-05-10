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Путин встретился с Мишустиным перед его выступлением в Госдуме
Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности Премьер-министра России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремлея.
После беседы с главой государства тот направился в парламент, где будет рассмотрена его кандидатура на пост председателя Правительства. Ранее Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуме.
«Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу Правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало, и мне кажется, что было правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве Председателя Правительства», — пожелал ему успехов Президент.
В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие. Он подчеркнул, что пауз в работе Правительства не будет, его ориентиром и приоритетом в работе станут задачи, поставленные в послании Президента России, и национальные цели развития
«Как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране, а в сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с Правительством, — работать без пауз», — заметил на это глава государства.
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