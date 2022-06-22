Мишустин: Доходы бюджета РФ более чем на треть превысили показатели прошлого года

Доходы в государственном бюджете РФ в первом квартале 2022 года превысили значения прошлого года более, чем на треть, заявил Премьер министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Итоги первых трех месяцев показывают, что доходы практически на четверть превысили прогнозные цифры и больше, чем на треть- показатели за аналогичный период прошлого года, составив более 7 трлн рублей», – сказал он на совещании с вице-премьерами, отметив также, что объем госдолга остался «на комфортном уровне».

Мишустин обратил внимание на то, что после того, как на Россию начали оказывать беспрецедентное санкционное давление, в новых условиях принимались все необходимые меры для того, чтобы сохранить рабочие места и доходы людей, и был сформирован целый комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей, регионов РФ и уязвимых категорий граждан.

«Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации», – подчеркнул Премьер-министр.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Так, США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. С 24 февраля валютные резервы российского ЦБ в американских банках были заморожены, но до апреля Минфин США разрешал их использовать для выплаты купонов по долларовым облигациям.

22 июня глава российского государства временно разрешил выплачивать внешний валютный госдолг РФ в рублях.