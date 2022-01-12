Миссия США при НАТО: Альянс продолжит сдерживать агрессию РФ против Украины

Страны НАТО планируют проявить единство в «сдерживании дальнейшей агрессии против Украины». Однако в то же время альянс намерен оставаться «открытым для конструктивного диалога и дипломатии». Об этом, ссылаясь на заявление миссии США при НАТО, сообщает РИА Новости.

Как заметили в миссии, Совет Россия — НАТО — это «важная платформа для диалога».

Вопрос «агрессии» России против Украины поднимался и во время переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что у России нет никаких намерений напасть на Украину, поэтому Западу не стоит опасаться такого сценария.

Тем не менее в СМИ сегодня появилась информация о новых антироссийских санкциях, которые будут введены в случае агрессии России против Украины. В частности, они будут направлены лично против Президента РФ Владимира Путина.