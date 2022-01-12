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Политика
12 января 2022  16:18

WP: Белый дом поддержал «свежие санкции» против России

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Администрация Президента США поддержала введение новых антироссийских санкций. Они будут введены в том случае, если Россия нападет на Украину. При этом меры могут затронуть и лично Президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций, если Президент России Путин вторгнется на Украину», — говорится в издании.

Помимо Путина, действие санкций распространится на российских чиновников и военных, а также банки и доступ к системе межбанковских платежей SWIFT.

В последнее время западные СМИ утверждают, что Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной, якобы готовясь к нападению. При обсуждении гарантий безопасности с США российская делегация подчеркнула, что у Москвы нет никаких планов нападения на Украину.

#украина #санкции #белый дом
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