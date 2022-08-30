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Ру Тат
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Экономика
30 августа 2022  18:43

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа

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Делегация Международного агентства по атомной энергии, выехавшая 29 августа из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times. 

Сегодня днем сообщалось, что 14 членов миссии были замечены в одном из киевских отелей. 

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Вскоре после начала спецоперации на Украине, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, станцию заняли российские военные, на ней продолжает работать украинский персонал.  

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: Россия ждет, что МАГАТЭ вынудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС. 

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