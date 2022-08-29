Песков: Россия ждет, что МАГАТЭ вынудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Военную напряженность вокруг Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинскую сторону, чтобы та прекратила обстрелы АЭС и прилегающей территории. Об этом и о заинтересованности России в предстоящей миссии делегации МАГАТЭ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«В той части, которая касается территории подконтрольной России, там будет обеспечиваться безопасность на необходимом, должном уровне. С учетом тех рисков, которые постоянно там приваливают и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной», —сказал Песков. И добавив, что безопасность при заезде на территорию атомной электростанции со стороны, подконтрольной ВСУ, будет обеспечиваться украинцами.

По словам пресс-секретаря Президента РФ, российские власти ждут эту миссию и считают, что все страны обязаны оказать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила обстреливать станцию и территорию вокруг нее.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от Москвы и Киева для отправки миссии на станцию. В тот же день Макрон поговорил по телефону с Президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны согласились с важностью скорой отправки на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.

The New York Times пишет, что в делегацию вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Они прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. В составе миссии нет представителей Соединенных Штатов и Великобритании.

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе, она расположена неподалеку от города Энергодара. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. При этом на ней продолжает работать украинский персонал. Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС.