CNN: Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

В одном из киевских отелей замечены 14 членов делегации Международного агентства по атомной энергии, сообщает со ссылкой на CNN ТАСС.

Напомним, что сегодня миссия МАГАТЭ должна посетить Запорожскую АЭС. Делегация во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси изучит обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся на фоне регулярных обстрелов станции ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: Россия ждет, что МАГАТЭ вынудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.