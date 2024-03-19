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«Мисс Европа» из Татарстана Роза Гадиева ответила на обвинения в нечестной победе
Обвинения в нечестной победе — это исключительно способ политического давления. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась победительница международного конкурса красоты «Мисс Европа» — уроженка Азнакаевского района РТ Роза Гадиева.
«Я тоже читала эти статьи об обвинениях. Чувствую недоумение и понимаю, что это в первую очередь политика, поэтому не вижу смысла даже их комментировать», — со вздохом сказала собеседница агентства.
После победы на конкурсе «Мисс Европа» на Розу Гадиеву свалилось огромное количество хейта и обвинений от участницы из Украины, которая заявила, что первое место якобы было куплено.
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