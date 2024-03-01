«„Мисс Европа“ — леди, а не скандалистка» — как Розу Гадиеву встретили в Казани

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Сегодня в аэропорт Казани из Ливана прилетела победительница международного конкурса красоты «Мисс Европа 2024», уроженка Азнакаевского района РТ Роза Гадиева. Новоиспеченная обладательница титула заявила, что, несмотря на огромное количество негатива на конкурсе, она ни разу не опускалась до конфликтов с соперницами.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«На подобных конкурсах всегда получаешь много хейта, многие хотят славы за счет победительницы. Это просто их тактика. Все десять дней на конкурсе наблюдали за поведением всех девушек, многие ругались и плели какие-то интриги. Я же старалась держаться спокойно и не реагировать, потому что „Мисс Европа“ — это прежде всего леди, а не скандалистка», — рассказала Гадиева «Татар-информу».

Татарстанка призналась, что совсем не ожидала победы и до сих пор находится в состоянии приятного волнения и шока.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Учитывая политическую обстановку в мире, я вообще не рассчитывала победить, но я смогла. Это стало огромной неожиданностью. Я даже на сцене заплакала», — добавила девушка.

Поздравить новую «Мисс Европа» собрались ее друзья и ряд известных в Татарстане людей. Среди них были известный казанский миллиардер Артем Когданин и другие предприниматели, а также экс-советник по вопросам культуры председателя Молодежного правительства РТ при Кабинете Министров РТ Ника Пэрак. Гадиеву встретили громкими овациями. После торжественной встречи они устроили победительнице импровизированную вечеринку прямо в МВЦ «Казань Экспо».

Финал Международного конкурса красоты прошел в столице Ливана, Бейруте. Представительница Татарстана вышла на сцену в татарском национальном костюме ханши Сююмбике стоимостью 1,3 млн рублей. Мантия наряда была вышита золотыми нитями, а сам костюм украшали натуральные полудрагоценные камни — бирюза и жемчуг.