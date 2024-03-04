Лавина хейта и фейки с Украины: чего «Мисс Европе» из Татарстана стоила корона

В Ливане прошел финал Международного конкурса красоты «Мисс Европа». Впервые за десять лет победительницей стала участница из России

Как на Украине «приняли» победу российской красавицы

В ливанской столице Бейрут прошел финал Международного конкурса красоты «Мисс Европа». Впервые за десять лет победительницей стала участница из России родом из Азнакаевского района Татарстана – Роза Гадиева. Еще во время «сражения за корону» конкурентки не брезговали никакими интригами, а после блестящей победы россиянки и вовсе опустились до клеветы.

Представительница Украины Милена Мельничук не вошла даже в тройку континентальных красавиц. Но это не помешало ей в своем Telegram-канале раскритиковать организаторов. Претензии следующие: «заставляли фотографироваться с Гадиевой» и «не позволили» покинуть конкурс из-за контракта. Также Мельничук «постоянно ставили рядом с россиянкой». Она также заявила, что власти России и Беларуси якобы купили призовые места для своих участниц. Здесь надо отметить, что белорусская участница Ирина Максимович позже вступилась за россиянку. Украинка же обвинила обеих соперниц в нечестной игре.

«Минкульт РФ выкупил победу более чем за 20 тыс. евро. Весь конкурс участница из России хвасталась помощью от Президента. Белоруска за 5 тыс. евро купила третье место и об этом всем рассказывала», — написала украинка.

К тому же Мельничук заявила, что Гадиевой почти сорок лет, хотя реальный возраст победительницы 34 года. Ранее издание Forbes сообщило, что с сентября прошлого года все возрастные ограничения для участия в «Мисс Вселенная» были отменены. Решение касается подобных конкурсов на мировом и континентальном уровне.

В финале «Мисс Европа – 2024» представительница Татарстана появилась на сцене в шикарном татарском национальном костюме Сююмбике стоимостью в 1,3 млн рублей

«Это все от обиды, но победитель только один»

Коронованная Гадиева вернулась в Казань, но лавина хейта и дезинформации лишь усилилась. Сейчас по сети гуляет информация, что шесть лет назад другая россиянка Анастасия Аммосова уже выигрывала титул «Мисс Европа». Как выяснилось, речь идет о совершенно другом – коммерческом конкурсе.

«В 2018 году участница из России выигрывала в другом конкурсе с названием „Мисс Европа“. Он коммерческий и не исторический», — объяснила «Татар-информу» модель из Азнакаево.

Кроме того, вице-мисс Европы из Турции Эльмас Йылмаз начала распространять информацию о том, что именно она является обладательницей главного титула конкурса. Теперь за дезинформацию ей может грозить дисквалификация и лишение второго места.

По словам Гадиевой, победительница конкурса «Мисс Европа» должна быть леди, а не опускаться до скандалов

«Не хочу омрачать свое достижение и победу России»

Сама Роза Гадиева уверена, что в любой ситуации необходимо держаться достойно, с гордо поднятой головой и не опускаться до склок. Несмотря на выпады со стороны Украины и другие недоброжелательные заявления, она не принимала участия ни в каких конфликтах на конкурсе и продолжает твердо придерживаться своих принципов.

«Все десять дней на конкурсе наблюдали за поведением всех девушек, многие ругались и плели какие-то интриги. Я же старалась держаться спокойно и не реагировать», – считает Гадиева.

По ее словам, победительница конкурса «Мисс Европа» должна быть леди, а не опускаться до скандалов.

«Считаю, что и сейчас необходимо придерживаться такой позиции, ни на кого не нападать и говорить только о себе. Я не вступаю в конфликты и не хочу омрачать свое достижение и победу нашей страны», – высказалась журналисту «Татар-информа» татарстанская красавица.

Коронованная Гадиева вернулась в Казань, но лавина хейта и дезинформации лишь усилилась

«Учитывая политическую обстановку в мире, не рассчитывала победить»

По ее словам, на такого рода конкурсах конфликты всегда неизбежны и многие хотят легкой славы за счет победительницы, а потому не гнушаются никаких методов.

«Учитывая политическую обстановку в мире, я не рассчитывала победить. Но все же я смогла и до сих пор нахожусь в состоянии приятного волнения», — призналась нашему корреспонденту Гадиева.

Напомним, в финале «Мисс Европа – 2024» представительница Татарстана появилась на сцене в шикарном татарском национальном костюме Сююмбике стоимостью в 1,3 млн рублей. Мантия наряда была вышита золотыми нитями, а сам костюм украшали натуральные полудрагоценные камни — бирюза и жемчуг.

Помимо большого опыта в модельном бизнесе уроженка Азнакаевского района выучилась на лингвиста. Девушка прекрасно владеет английским и арабским языками, работала переводчиком в московской нефтяной компании, позже открыла свое дело в сфере флористики. Она имеет множество титулов: «Флорист года», «Лицо столицы», «Миссис Бизнес-леди России». Сейчас она живет в Казани и воспитывает двоих детей.

Фотографии предоставлены Розой Гадиевой