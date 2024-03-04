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Общество 4 марта 2024 15:00

Лавина хейта и фейки с Украины: чего «Мисс Европе» из Татарстана стоила корона

После победы на конкурсе «Мисс Европа» на модель из России, уроженку Азнакаево Розу Гадиеву хлынул шквал негатива. Участница с Украины Милена Мельничук обвинила ее в покупке первого места, затем в соцсетях начали распространять фейки о возрасте и нечестной победе Гадиевой. В деталях «битвы за европейскую корону» разобрался «Татар-информ».

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Лавина хейта и фейки с Украины: чего «Мисс Европе» из Татарстана стоила корона
В Ливане прошел финал Международного конкурса красоты «Мисс Европа». Впервые за десять лет победительницей стала участница из России

Как на Украине «приняли» победу российской красавицы

В ливанской столице Бейрут прошел финал Международного конкурса красоты «Мисс Европа». Впервые за десять лет победительницей стала участница из России родом из Азнакаевского района Татарстана Роза Гадиева. Еще во время «сражения за корону» конкурентки не брезговали никакими интригами, а после блестящей победы россиянки и вовсе опустились до клеветы.

Представительница Украины Милена Мельничук не вошла даже в тройку континентальных красавиц. Но это не помешало ей в своем Telegram-канале раскритиковать организаторов. Претензии следующие: «заставляли фотографироваться с Гадиевой» и «не позволили» покинуть конкурс из-за контракта. Также Мельничук «постоянно ставили рядом с россиянкой». Она также заявила, что власти России и Беларуси якобы купили призовые места для своих участниц. Здесь надо отметить, что белорусская участница Ирина Максимович позже вступилась за россиянку. Украинка же обвинила обеих соперниц в нечестной игре.

«Минкульт РФ выкупил победу более чем за 20 тыс. евро. Весь конкурс участница из России хвасталась помощью от Президента. Белоруска за 5 тыс. евро купила третье место и об этом всем рассказывала», — написала украинка.

К тому же Мельничук заявила, что Гадиевой почти сорок лет, хотя реальный возраст победительницы 34 года. Ранее издание Forbes сообщило, что с сентября прошлого года все возрастные ограничения для участия в «Мисс Вселенная» были отменены. Решение касается подобных конкурсов на мировом и континентальном уровне.

В финале «Мисс Европа – 2024» представительница Татарстана появилась на сцене в шикарном татарском национальном костюме Сююмбике стоимостью в 1,3 млн рублей

«Это все от обиды, но победитель только один»

Коронованная Гадиева вернулась в Казань, но лавина хейта и дезинформации лишь усилилась. Сейчас по сети гуляет информация, что шесть лет назад другая россиянка Анастасия Аммосова уже выигрывала титул «Мисс Европа». Как выяснилось, речь идет о совершенно другом – коммерческом конкурсе.

«В 2018 году участница из России выигрывала в другом конкурсе с названием „Мисс Европа“. Он коммерческий и не исторический», — объяснила «Татар-информу» модель из Азнакаево.

Кроме того, вице-мисс Европы из Турции Эльмас Йылмаз начала распространять информацию о том, что именно она является обладательницей главного титула конкурса. Теперь за дезинформацию ей может грозить дисквалификация и лишение второго места.

По словам Гадиевой, победительница конкурса «Мисс Европа» должна быть леди, а не опускаться до скандалов

«Не хочу омрачать свое достижение и победу России»

Сама Роза Гадиева уверена, что в любой ситуации необходимо держаться достойно, с гордо поднятой головой и не опускаться до склок. Несмотря на выпады со стороны Украины и другие недоброжелательные заявления, она не принимала участия ни в каких конфликтах на конкурсе и продолжает твердо придерживаться своих принципов.

«Все десять дней на конкурсе наблюдали за поведением всех девушек, многие ругались и плели какие-то интриги. Я же старалась держаться спокойно и не реагировать», – считает Гадиева.

По ее словам, победительница конкурса «Мисс Европа» должна быть леди, а не опускаться до скандалов.

«Считаю, что и сейчас необходимо придерживаться такой позиции, ни на кого не нападать и говорить только о себе. Я не вступаю в конфликты и не хочу омрачать свое достижение и победу нашей страны», – высказалась журналисту «Татар-информа» татарстанская красавица.

Коронованная Гадиева вернулась в Казань, но лавина хейта и дезинформации лишь усилилась

«Учитывая политическую обстановку в мире, не рассчитывала победить»

По ее словам, на такого рода конкурсах конфликты всегда неизбежны и многие хотят легкой славы за счет победительницы, а потому не гнушаются никаких методов.

«Учитывая политическую обстановку в мире, я не рассчитывала победить. Но все же я смогла и до сих пор нахожусь в состоянии приятного волнения», — призналась нашему корреспонденту Гадиева.

Напомним, в финале «Мисс Европа – 2024» представительница Татарстана появилась на сцене в шикарном татарском национальном костюме Сююмбике стоимостью в 1,3 млн рублей. Мантия наряда была вышита золотыми нитями, а сам костюм украшали натуральные полудрагоценные камни — бирюза и жемчуг.

Помимо большого опыта в модельном бизнесе уроженка Азнакаевского района выучилась на лингвиста. Девушка прекрасно владеет английским и арабским языками, работала переводчиком в московской нефтяной компании, позже открыла свое дело в сфере флористики. Она имеет множество титулов: «Флорист года», «Лицо столицы», «Миссис Бизнес-леди России». Сейчас она живет в Казани и воспитывает двоих детей.

Фотографии предоставлены Розой Гадиевой

#конкурс красоты #россия и украина #европа
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