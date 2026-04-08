news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 8 апреля 2026 12:00

Мировые цены на нефть резко упали на фоне временного перемирия США и Ирана

Читайте нас в
Телеграм

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже резко снизилась на 16%. Котировки достигли минимальных $91,7 за баррель, акции российских нефтегазовых компаний, включая «Татнефть», также обвалились.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мировые цены на нефть резко снизились после сообщений о временном перемирии между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте упала более чем на 16% – до $91,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Позднее котировки частично восстановились и к утру находились на уровне около $94,6 за баррель, что соответствует снижению примерно на 13%. Ранее в течение недели Brent торговалась в диапазоне $107–110 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть давление испытали и фондовые рынки. Индекс Мосбиржи на открытии торгов потерял около 1,6%, опустившись к отметке 2 750 пунктов. В числе лидеров падения оказались акции нефтегазовых компаний, включая «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Новатэк».

Снижение затронуло и другие энергоресурсы: цены на газ в Европе упали более чем на 20%, примерно до $521,7 за тысячу кубометров.

Напомним, минувшей ночью США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня незадолго до истечения ультиматума, ранее выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Соглашение предполагает последующее оформление договоренностей в течение этого периода.

#цены на нефть #фондовый рынок #сша и иран #нефть
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
Новости партнеров