Трамп допустил, что цивилизация Ирана исчезнет предстоящей ночью
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил гибель «целой цивилизации» предстоящей ночью, когда истечет срок объявленного им Ирану ультиматума.
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация <...>. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», – написал американский лидер в основанной им социальной сети Truth Social.
Вместе с тем Президент США обратил внимание на то, что может реализоваться и другой сценарий. «Однако теперь, когда у нас есть полная и абсолютная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализованные умы, возможно, произойдет что-то революционно удивительное, КТО ЗНАЕТ?» – подчеркнул он.
При этом Трамп выразил уверенность, что в любом случае «47 лет вымогательств, коррупции и смерти (то есть 47 лет с момента основания исламской республики – прим. Т-и) наконец закончатся». «Да благословит Бог великий народ Ирана!» – заключил он.
Накануне портал Axios, известный своими инсайдами, рассказал, что США и Иран обсуждают «последний шанс» на деэскалацию. Последний крайний срок выполнения ультиматума, объявленного Дональдом Трампом, – 20:00 7 апреля по восточному времени США (4:00 8 апреля по Москве).