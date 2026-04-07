Трамп допустил, что цивилизация Ирана исчезнет предстоящей ночью

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил гибель «целой цивилизации» предстоящей ночью, когда истечет срок объявленного им Ирану ультиматума.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация <...>. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», – написал американский лидер в основанной им социальной сети Truth Social.

Вместе с тем Президент США обратил внимание на то, что может реализоваться и другой сценарий. «Однако теперь, когда у нас есть полная и абсолютная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализованные умы, возможно, произойдет что-то революционно удивительное, КТО ЗНАЕТ?» – подчеркнул он.

При этом Трамп выразил уверенность, что в любом случае «47 лет вымогательств, коррупции и смерти (то есть 47 лет с момента основания исламской республики – прим. Т-и) наконец закончатся». «Да благословит Бог великий народ Ирана!» – заключил он.

Накануне портал Axios, известный своими инсайдами, рассказал, что США и Иран обсуждают «последний шанс» на деэскалацию. Последний крайний срок выполнения ультиматума, объявленного Дональдом Трампом, – 20:00 7 апреля по восточному времени США (4:00 8 апреля по Москве).