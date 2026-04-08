Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, которое позволит оформить окончательное соглашение, сообщает РИА Новости.

В Тегеране назвали это решение победой над Соединенными Штатами. Прекращение боевых действий поддержал и Израиль.

Трамп объявил о двухнедельном перемирии, заключенном при посредничестве Пакистана, в ночь на среду в своей соцсети Truth Social. По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром американский лидер согласился приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня, отметил он.

США получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров. В течение двух недель перемирия планируется оформить окончательное соглашение. Достижению перемирия, по словам Трампа, способствовал Китай. По информации AP, в переговорах участвовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Высший совет национальной безопасности Ирана после заявления Трампа объявил о победе в войне с США, утверждая, что Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов. По данным совбеза, американская сторона согласилась оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. О прекращении боевых действий также объявили проиранские шиитские вооруженные группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака».

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Американский президент требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры в случае осуществления этих планов.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Он также призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.