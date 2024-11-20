«Мирная жизнь вскоре станет реальностью»: 60-летний глава поселения в РТ о службе на СВО

Военнослужащий по контракту из Ютазинского района Фларис Ахметов прибыл в очередной отпуск. До ухода в зону СВО он был главой Байряки-Тамакского сельского поселения. Он встретился с главой Ютазинского района Аязом Шафигуллиным и за чашкой чая рассказал о службе и боевых буднях.

«Наша служба трудна и крайне важна, — отметил Фларис Ахметов. — Там, где мы находимся, понятие дружбы выходит за пределы привычного. Мы больше, чем просто коллеги, — мы семья.

По его словам, каждый день в зоне СВО — это испытание не только для тела, но и для духа.

«Мы все разные, но объединяет нас общее дело, общее желание защитить родную землю», — сказал боец.

Фларис Ахметов поблагодарил жителей Ютазинского района за внимание и постоянную поддержку, за посылки, которые доставляются в зону СВО, за теплые письма, написанные учениками. Послания школьников согревают душу каждого бойца. Такую поддержку родного края они чувствуют всегда, это поднимает их боевой дух и укрепляет веру в победу.

Приехал боец как раз накануне своего 60-летия. После встречи с главой района Фларис Ахметов проведет еще несколько дней в родных местах, посетит родных и друзей. Он признается, что свежий воздух своей деревни, родные, друзья — именно эти моменты дают ему силы возвращаться на службу вновь и вновь.

«Я верю, что мирная жизнь, ради которой мы боремся, вскоре станет реальностью для всех», — сказал он, готовясь вскоре отправиться обратно в зону боевых действий.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.