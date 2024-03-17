Миргалимов: Порчей урн для бюллетеней развитие России не остановить

Депутат Госсовета РТ, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов прокомментировал «Татар-информу» провокации на выборах Президента России. Ранее из других российских регионов приходили сообщения о поджоге урн и инцидентах, когда на бюллетени выливали зеленку и краску.

«Не изменить этим ход развития событий. Я считаю, это заказной неосознанный шаг молодых ребят. Так не делается. Поступательное развитие нашего государства России так не остановить», – считает Миргалимов.

По его мнению, такого рода провокации – это еще один пример того, как недружественные страны пытаются вмешиваться в выборы Президента России.

«Я считаю, это частный случай, но драматический. Не для нашей страны драматический, а для того молодого человека или девушки, который так поступил. Зеленкой прогресс не остановить, ее надо в другом месте применять», – заключил первый секретарь татарстанского отделения КПРФ.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев также резко осудил действия россиян, которые в первый день выборов Президента вылили краску и зеленку в урны для голосования, а также поджигали урны. Он отметил, что это уголовное преступление, за которое грозят реальные сроки.

Ранее Хафиз Миргалимов проголосовал на выборах в одной из казанских гимназий.

Сегодня, 17 марта – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»