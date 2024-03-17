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Хафиз Миргалимов: Бюллетень в руках наших избирателей – это власть
Депутат Госсовета РТ, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов проголосовал на избирательном участке № 243 в казанской гимназии №155. Об этом сообщает «Татар-информ» с места событий.
«Бюллетень в руках наших избирателей – это власть. Все три дня голосования у них находится эта власть. Один кандидат победит, но без учета мнения большинства от народа будущее развитие страны невозможно», – считает Миргалимов.
Он отметил, что Россия находится в сложной ситуации: идет специальная военная операция, есть давление недружественных стран. Поэтому выборы Президента РФ очень важны.
«Сегодня решается судьба России. Как никогда важны монолитность, дествия, поддержка. Это новый этап развития России. Многонациональный народ Татарстана и всей России отдает не просто голоса за какого-то кандидата, люди определяют стратегическое развитие страны. Голосуя на выборах, мы же голосуем за программу развития нашей страны. Россия находится в сложнейшей ситуации, поэтому я думаю, что эти выборы – они необычные. Я такую предвыборную кампанию впервые вижу. Серьезность, ответственность, принципиальность», – рассказал первый секретарь татарстанского отделения КПРФ.
Сегодня, 17 марта – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
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