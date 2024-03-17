Хафиз Миргалимов: Бюллетень в руках наших избирателей – это власть

Депутат Госсовета РТ, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов проголосовал на избирательном участке № 243 в казанской гимназии №155. Об этом сообщает «Татар-информ» с места событий.

«Бюллетень в руках наших избирателей – это власть. Все три дня голосования у них находится эта власть. Один кандидат победит, но без учета мнения большинства от народа будущее развитие страны невозможно», – считает Миргалимов.

Он отметил, что Россия находится в сложной ситуации: идет специальная военная операция, есть давление недружественных стран. Поэтому выборы Президента РФ очень важны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня решается судьба России. Как никогда важны монолитность, дествия, поддержка. Это новый этап развития России. Многонациональный народ Татарстана и всей России отдает не просто голоса за какого-то кандидата, люди определяют стратегическое развитие страны. Голосуя на выборах, мы же голосуем за программу развития нашей страны. Россия находится в сложнейшей ситуации, поэтому я думаю, что эти выборы – они необычные. Я такую предвыборную кампанию впервые вижу. Серьезность, ответственность, принципиальность», – рассказал первый секретарь татарстанского отделения КПРФ.

Сегодня, 17 марта – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.