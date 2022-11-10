Миргалимов: «О какой независимости речь? Это провокация. Татарстан – сердцевина России»

Татарстан является важным экономическим и социальным регионом России. Он уже 30 лет в составе РФ, и будет продолжать оставаться частью страны. Внесенный украинским парламентом проект постановления о «признании независимости Татарстана» – это не больше, чем провокация, на которую не стоит обращать внимания. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый секретарь отделения КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов.

«О какой независимости может идти речь? Татарстан был и остается сердцевиной России во всех сферах: экономической, политической, социальной и так далее. Их проект – провокация. Я думаю, Россия должна отреагировать своими победами в экономике, социальном плане и на поле боя», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что подобные провокации относительно Татарстана уже наблюдались в 90-е годы, но этот этап вскоре пройдет. На создание такого проекта постановления в Верховной Раде Украины он призвал ответить еще большим единением.

«Татарстан выступает за федерализм, это наше сердцевинное видение строения России», – заключил депутат.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на сайте Верховной рады Украины появился новый проект постановления «о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан». Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что этот документ «говорит о нацистской и экстремистской сущности нынешнего украинского государства», а политолог Андрей Большаков подчеркнул, что эти провокации могут усугубить политический кризис внутри Украины.