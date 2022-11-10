Фаррахов об украинском законопроекте «признания Татарстана»: «Это абсолютная провокация»

Внесенный украинским парламентом законопроект о «признании независимости Татарстана» является настоящей провокацией в отношении России. Его авторам следовало бы подумать о бедственном положении собственного народа вместо попыток вмешательства во внутрироссийские дела. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Это абсолютная провокация, которая говорит о нацистской и экстремисткой сущности нынешнего украинского государства. Особое сожаление вызывает то, что это исходит из парламента – площадки, где должна быть возможность трезво оценивать все те события, которые происходят. Это исходит из парламента, который в последние годы легализовал фашизм, нацизм, а также пересмотрел все итоги Великой Отечественной войны», – подчеркнул Фаррахов.

Он добавил, что в связи с такими действиями украинского парламента на ум приходят строки великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, которого во время Великой Отечественной войны казнили фашистские захватчики.

«Он сказал – я татарский сын великого русского народа. И воевать против матери не буду никогда», – процитировал Айрат Фаррахов.

Депутат подчеркнул, что украинским инициаторам этой провокации, заседающим в Верховной раде Украины, лучше сосредоточиться на непростом положении собственного населения.

«Я бы посоветовал им позаботиться о своем народе, которому сейчас очень непросто», – резюмировал Фаррахов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на сайте Верховной рады Украины появился новый проект постановления «о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан».

