Политолог: Попытки киевского режима раскачать Россию изнутри обречены на провал

Проект постановления о «признании независимости» Татарстана со стороны Верховной рады Украины — это очередная попытка киевского режима раскачать внутриполитическую стабильность в России, заявил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. Он подчеркнул, что эти провокации не дадут результата, но могут усугубить политический кризис внутри самого украинского государства.

«То, что происходит — часть гибридной войны „коллективного Запада“ против России. Посредством украинского государства по нам наносятся информационно-психологические удары. Недавно была „Ичкерия“, теперь придумали „независимый Татарстан“. Понятно, что к реальной политике это не имеет никакого отношения. Вмешательство в дела другого государства — невозможно, а вопрос „независимости“ никем внутри России не поднимается», — подчеркнул Большаков в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

По словам эксперта, цель таких акций — попытка дестабилизации России и ее регионов изнутри, однако все эти провокации обречены на провал.

«Граждане России такие выпады со стороны украинских экстремистов не поддержат. А Украина играет в опасную игру. На ее территории есть масса проблем, например, с русинами (группа восточнославянского населения, компактно проживающая в Закарпатье — прим. Т-и), которые не решаются украинским государством долгие годы. Попытки дестабилизации у нас могут аукнуться на той части Украины, которая пока еще находится под управлением марионеточного режима Киева», — заключил Андрей Большаков.

Напомним, ранее украинскую инициативу также прокомментировал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, назвав его «провокацией, которая говорит о нацистской и экстремисткой сущности нынешнего украинского государства».