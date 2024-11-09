«Мир не без добрых людей»: меценаты помогли ветерану СВО с новой квартирой и мебелью

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Демобилизованному участнику специальной военной операции Дамиру Эргашеву меценаты из Высокогорского района Татарстана подарили новый стол и табуретки. Благотворители помогли экс-бойцу не только с мебелью, но и с жилплощадью. В начале августа Дамир переехал в собственную новую квартиру. До этого боец жил вместе с матерью в деревне.

Мебель нужна в том числе для обучения Правилам дорожного движения. Учиться вождению ветеран будет бесплатно по подарочному сертификату.

«Для удобства обучения в автошколе, Дамир учится водить автомобиль на ручном управлении, ему просто необходим был стол. Он обратился за помощью к нам, и высокогорские меценаты подарили ему так нужный ему стол», — рассказала волонтер Марина Куцакова.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Неделю назад обратился к Марине Куцаковой. Сказал, что мне нужен стол на кухню, так как обычная мебель для меня не всегда удобна. У меня стол раскладной, и мне на коляске к нему неудобно подъезжать. Мне то аппарат мешает, то ноги. Так как я не ходячий, я колясочник», — пояснил ветеран СВО Дамир Эргашев.

Инвалидность Дамир получил после ранения два года назад в зоне спецоперации. Мужчина ушел добровольцем в зону боевых действий с самого начала военного конфликта. Он попал в одно из самых горячих мест фронта — Бахмут (Артемовск). Противник целые сутки пытался его уничтожить, но он выжил. Ранение бойца оказалось очень тяжелым, в обе ноги попали осколки мины.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«В Москве мне сделали две операции на правую ногу. На днях у меня разболелась левая нога, я на нее даже наступить не мог. Попросил соседей мне помочь. На коляске они спустили меня вниз. Съездил в Высокогорскую центральную районную больницу, где мне сделали снимок. На приеме врач объяснил, что у меня раскрошился хрящ», — продолжил рассказ Дамир Эргашев.

Дамир позвонил в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, и выслал им снимки. Именно там должны принять важное для мужчины решение. Врачи либо будут делать всё, чтобы восстановить ногу, либо ампутируют конечность.

Конечно же, Дамир хотел бы сохранить ногу и делает для этого всё, что в его силах и финансовых возможностях. Даже самостоятельно, без чьей-либо помощи, летает на операции.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Я один на коляске езжу. Сам летаю, без сопровождения, без ничего. Везде один. В дороге всегда изматываешься. Ноги сильно ноют, когда в самолете летишь, а в поезде вообще умереть можно. Конечно, хотелось бы, чтобы врачи смогли сохранить мне ногу. В Анапе делали операцию на эту ногу, в Краснодар летал делать операцию. Все поездки за свой счет», — заметил Дамир Эргашев.

Несмотря на все трудности, Дамир не отчаивается. Он радуется даже незначительным изменениям.

«Вчера мне врачи сказали, что на правой ноге больше болты крутить не надо. У меня внутри стоит искусственная кость. Я болты крутил и растягивал», — объяснил Дамир.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

История Дамира необычная. Можно сказать, что боец родился в рубашке. Он уже почти два года ездит по больницам и проходит реабилитацию, не теряя надежды на восстановление. Он благодарен всем добрым людям, кто его поддерживает и помогает.

«Я — дитя СССР! Представитель старой закалки. Это сейчас человек, если споткнулся, сразу бежит в больницу делать уколы. А мы прикладывали подорожник. Я сильный духом. Там не сломали и здесь не сломают. Поэтому пока есть возможность, есть шанс, почему бы за него не ухватиться?! Пусть будет один процент из ста, но этот процент есть! Мир не без добрых людей, понимаете. Просто некоторые люди пытаются, и если у них не получается, то бросают. Некоторые говорят: „Не получается, нам не дали“. Всё есть, всё получается, просто не надо опускать руки!» — убежден Дамир Эргашев.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Ранее в своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил: «С первого дня специальной военной операции наши соотечественники, продолжая славные подвиги предков, однажды поднявших знамя Победы над Рейхстагом, освобождают землю от нацизма, приближают долгожданную победу».

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.