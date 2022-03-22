news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
22 марта 2022  12:40

Минздрав заявил, что ажиотажный спрос на лекарства в России идет на спад

news_top_970_100

Ажиотаж в аптеках вокруг лекарственных препоратов идет на спад, все иностранные производители продолжают деятельность на российском рынке. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что последние три недели в России наблюдается ажиотажный спрос на препараты из-за слухов о том, что зарубежные компании, производящие эти препараты, приостанавливают деятельность в России.

«Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются. Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад», — говорится в сообщении министерства. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании начали покидать российский рынок.

Некоторые россияне начали закупаться впрок продуктами и товарами первой необходимости, включая лекарства. Депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя происходящее, заявил, что дефицита лекарств в России не предвидится. 

#лекарства #санкции Запада #минздрав рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное