Минздрав выпустил 14 по счету методичку с рекомендациями по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил новую четырнадцатую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса, сообщает РИА Новости.

Над документом работала группа экспертов по лабораторной диагностике, пульмонологии, медицинской реабилитации, а также инфекционным заболеваниям.

Отмечается, что был добавлен отдельный пункт об омикрон-штамме.

«Теперь в раздел „Этиология, патогенез и патоморфология“ включена информация о новом варианте коронавируса — „омикрон“, а также актуализирована информация в разделах „Эпидемиологическая характеристика“ и „Клинические особенности“», — рассказала пресс-служба министерства.

Кроме того, в методичке рассказывается о новом лекарстве от коронавируса «МИР 19», который в России будут применять для лечения пациентов от 18 до 65 лет.

Также были обновлены сведения об использовании фавипиравира, который теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.

В документе представили подробнейшие сведения об использовании препаратов на основе моноклональных антител для пациентов, входящих в группу риска тяжелого течения коронавируса.

Пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение, также был внесен в обновленную версию методических рекомендаций.