Участники испытаний вакцины «Спутник М» получат по 15 тыс. рублей

Московские подростки, которые будут задействованы в испытаниях вакцины от Covid-19 «Спутник М», получат по 15 тыс. рублей. Причем деньги будут выплачены как тем, кому будет введен препарат, так и получившим плацебо. Об этом со ссылкой на депздрав Москвы сообщает РИА Новости.

«Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — отмечают специалисты.

По данным ведомства, участниками третьей фазы испытаний являются 3 тыс. подростков. 600 из них было введено плацебо.

«На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи, — объяснили в пресс-службе департамента. — В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку „Спутником М“, чтобы продолжать наблюдение по плану исследования. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й день».

Вакцина создана центром имени Н. Ф. Гамалеи. Ученые отмечают, что по составу препарат похож на традиционный «Спутник V», однако оптимизирован под вакцинацию подростков.