Препарат «Мир-19» будет применяться для лечения пациентов от 18 до 65 лет

Препарат для лечения Covid «Мир-19» будет применяться для пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом и противопоказаниях к применению сообщается в инструкции.

«Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет», — говорится в документе.

Принимать препарат следует в течение 14 дней, он дважды в день вводится в организм ингаляционно с интервалом в семь-восемь часов.

Препарат противопоказан беременным, кормящим матерям, а также пациентам с тяжелой формой Covid-19.

«Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему веществу и любому другому компоненту препарата, пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции, беременность и период грудного вскармливания, пациенты, которые на постоянной основе применяют системные глюкокортикостероиды», — отмечается в инструкции.

Помимо этого, его стоит применять с осторожностью для лечения людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», лекарство пока будет применяться только для стационарного лечения.